Bodrum’da son kullanma tarihi geçmiş 1 ton gıda imha edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde belediye ekiplerinin yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ancak satışta olan bir ton ürüne el konularak imha edildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığı hijyen ve gıda denetimi sırasında son tüketim tarihleri geçmiş ancak satışta bulunan yaklaşık 1 tondan fazla gıdaya el konuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen denetimde, 24 farklı ürün olmak üzere toplamda 1 ton 97 kilogram 352 gram son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Tek tek tespit edilen ürünler yasal işlemlerin ardından usulüne uygun şekilde imha edildi.

Gıda depolarında, marketlerde, kafe, restoran, fırın ve manav gibi Bodrum halkının gıdaya erişimi olan işletmelerde denetimlerin ilgili kurumlarla işbirliği içinde aralıksız devam ettiğini belirten Bodrum Belediye Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların sağlığı için işletmelerin de hijyen ve tüketim ürünleri konularında gerekli hassasiyeti göstermelerini talep etti.