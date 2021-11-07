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Bolu’da ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bolu'da, trafik kazasında yaralanan kişiyi hastaneye götüren ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Bolu’da ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 21.45 sıralarında D-100 karayolu Dağkent kavşağında meydana geldi. Mudurnu ilçesindeki traktör kazasında yaralanan ve ismi öğrenilemeyen kişiyi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götüren Can Eren Dikilitaş yönetimindeki 14 GL 358 plakalı ambulans, Dağkent kavşağında İlayda Göktaş’ın (23) kullandığı 06 ADK 19 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından savrulan ambulans, refüj ve trafik levhalarını parçaladıktan sonra devrildi.

Kazanın ardından ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Can Eren Dikilitaş, sağlık personelleri Buşra Atıcı, Elif Kaymaz, otomobil sürücüsü İlayda Göktaş ve ambulansta bulunan ve ismi öğrenilemeyen yaralı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. DHA

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