Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırmıştı: “Bana, ‘kurusıkı Samet’ dedi. Bu söze takıntılıyım”

Şişli’de boşanma aşamasında olduğu Sabiha Mutlu’ya sokak ortasında kurşun yağdırarak ağır yaralayan Samet Mutlu, hakim karşısında yaptığı savunmayla pes dedirtti. Samet Mutlu, “Bana, ‘kurusıkı Samet' dedi. Bu söze takıntılıyım. Ne demek istediğini sorduğumda, ‘Kurusıkı silahın var, onu ima ettim dedi. İşkillendim. Arabadan silahımı alıp birkaç el ateş ettim” dedi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Olay, İstanbul Şişli'de, 23 Mayıs 2021 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre 5 yaşındaki kız çocuklarının geçici velayeti kendisinde olan Sabiha Mutlu, haftada bir gün kızını görme izni olan Samet Mutlu’dan, Pazar günü kızını almaya gitti. Evin önünde anne ile baba arasında çıkan tartışmada, baba aracından silahını alarak anne Sabiha Mutlu’ya 5 el ateş ederek ağır yaraladı.

Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Samet Mutlu hakkında, ‘Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve ‘Silahla tehdit' suçlarından 11 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Sabiha Mutlu, tekerlekli sandalyeyle katıldı. Tutuklu sanık Samet Mutlu ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

“OMZUMDAN İTEREK ‘BİRAZ ERKEK OL' DEDİ TOKAT ATTIM”

Mahkemede ilk kez savunması alınan Samet Mutlu, şunları söyledi:

“Sabiha, kızımı almak için kız kardeşim Azra’yı aradı. Kısa süre sonra evimin önüne gelerek beni aşağı çağırdı. Aşağı indim. ‘Nasılsın' dedim cevap vermedi. Bana kısa ve soğuk cevaplar veriyordu. ‘Kızımız dışında beni arama’ dedi. Ben de, ‘Ben seni ne zaman rahatsız ettim’ diye sordum. Ben gülerek cevap verince, ‘Gülme biraz erkek ol’ dedi.

Omzumdan iterek. Ben de tokat attım. Bu sefer sesini daha çok yükselterek bağırmaya başladı. Yukarı çıktım. Bana, ‘kurusıkı Samet dedi. Ben de bu söze takıntılıyım belirtmek isterim. Arabamdan silahımı aldım havaya ateş ettim. Birkaç el daha ateş ettim. 5 saniye sürdü Sabiha yere düştü.”

SAVCI TOPLAMDA 15 YILDAN 25 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Samet Mutlu'nun, ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve ‘silahla tehdit' suçlarından toplamda 15 yıldan 25 yıla kadar hapsini talep etti.

Mahkeme, Samet Mutlu'nun tutukluluğunun devamına karar vererek, sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

“BEN NE İLKİM NE DE SONUM”

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Sabiha Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ben ne ilkim ne de sonum. Benden öncesi de var, sonrası da olacak ama şiddete meyilli olanlar kendini frenlemeyi öğrenecek. Ben evladım için yaşamak istiyorum. Evladımı bugün okula götüremiyorum, okuldan alamıyorum. Bizi maddi ve manevi olarak bitirdiler.

Şimdi de yargılarıma, değerlerime uzanacak bir dilleri var ki, yeter ki ağır tahrikten yararlansın. Çocuğumu almak için gittiğim yerde üzerime kurşun yağdırdı. Bu adamın beni öldürmekten başka bir amacı olmadı. Eğer çıkarsa beni öldürmekten başka hiçbir amacı olmayacak.”

“BEDENİMİN YARISIYLA KIZIMI BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORUM”

“Ben bugün yürüyemiyorum, öbürü konuşamıyor, öbürü yatağa bağlı. Aldıkları ceza 3 sene 5 sene. Çıktığında zaten devamını yapıyor. Yapmasa bile beni bitirdi. Benim ayaklarım yok. Ben anneyim ya. Ben çocuğumu büyütmek istiyorum. Devlet beni korusun istiyorum ki ben kızımı büyütebileyim. Ben ölüp te kızıma anne acısı yaşatmak istemiyorum. Bedenimin yarısıyla kızımı büyütmeye çalışıyorum. Ne olur cezaları daha da ağırlaşsın. Beni kızımın yanında öldürüp, öyle bir travma bıraksın istemiyorum. Beni devlet korusun istiyorum.”