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Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın

Bursa'da, hurda malzemelerinin toplandığı geri dönüşüp deposunda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 

Yayınlanma: 14:34 - 27 Aralık 2021 Güncellenme:
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Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm deposunda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri alevlere müdahale ederken, yangının, çevreye sıçrama tehlikesinin olmadığı belirtildi.

SÖNDÜRÜLDÜ

Geri dönüşüm deposunun açık alanında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

PLASTİK VE METAL ATIKLARIN OLDUĞU BÖLÜMDE ÇIKTI

AFAD ekipleri, plastik ve metal atıkların bulunduğu bölümde çıkan yangında zehirli kimyasal gaz salınımının olma ihtimaline karşı önlem alıp, inceleme başlattı.  DHA

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