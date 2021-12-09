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Bursa’da minibüs şoförü seyir halindeyken maç izledi

Bursa'da minibüs sürücüsü seyir halindeyken göstergeye sabitlediği telefondan maç izlemesi 'pes' dedirtti. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yayınlanma: 09:53 - 09 Aralık 2021 Güncellenme:
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Bursa’da minibüs şoförü seyir halindeyken maç izledi

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş-Kent meydanı minibüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs sürücüsü seyir halinde olduğu sırada göstergeye sabitlediği telefonda maç izleyerek minibüste bulunan yolcuların canını tehlikeye attı. Bu anları minibüste bulunan yolcu sürücü fark etmeden çekti.

Bu anlar her kesimden tepki toplarken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. İHA

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