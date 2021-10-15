Bursa’da ücretsiz ulaşım hakları sona eren sağlık çalışanları tepkili

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi (SES), Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Haziran ayında alınan kararla sağlık çalışanlarının toplu ulaşımı ücretsiz kullanma halkının sona erdirilmesine tepki göstererek Sendika, Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde olduğu gibi ücretsiz ulaşım hakkının Bursa'da da uzatılmasını istedi.

Halil ATAŞ

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Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Haziran ayında alınan kararla sağlık çalışanlarının toplu ulaşımı ücretsiz kullanımı sona erdirildi.

“MECLİS KARARI İLE SONA ERDİ”

SES Bursa Şube Başkanı İrfan Açık, Bursa'da 20 Haziran 2021 itibari ile Bursa büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan kararla kentte sağlık çalışanlarının toplu ulaşımı ücretsiz kullanma hakkının sona erdiğini söyledi.

“BU HAKKIN TANINMAMASI UTANÇ VERİCİ”

Açık, “Samsun, Gaziantep, Ankara, Adana, İstanbul gibi illerde sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanırken, Bursa'da hastalıklarla mücadelede özveriyle çalışan hekimler ve sağlık çalışanlarına bu hakkın tanınmaması utanç vericidir” ifadelerini kullandı.

“BAŞKAN AKTAŞ BU KONUDA DİRENİYOR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın bu konuda direndiğini belirten Açık, “Sağlık çalışanları ile ilgili hakların verilmemesi konusunda neden direniş gösteriyor anlamış değiliz. Bugüne kadar maalesef sağlık çalışanları ile ilgili belediye başkanı tarafından hiçbir yardım etkinlik yapılmamıştır. Sağlık çalışanları ile ilgili duyarsız bir tavır içinde olduğunu görüyoruz. Eğer değilse bu talebimizin derhal yerine getirilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.