Büyükçekmece’de 2 milyon 500 bin TL değerinde cinsel gücü artırıcı macun ele geçirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Büyükçekmece’de bir tır garajında 2 milyon 500 bin TL değerinde cinsel gücü artırıcı macun ele geçirdi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Büyükçekmece'de bulunan bir tır garajında yapılan aramalarda 3 palet içerisinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olan, 60 bin 912 adet cinsel performans artırıcı macun ele geçirildi. 1 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. İHA