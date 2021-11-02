Bylock kullandığı tespit edilen 7 şahıs gözaltına alındı

Konya'da silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olup Bylock kullandığı tespit edilen ve örgütte öğrencileri yetiştirmeye yönelik görevleri bulunan 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı detaylı çalışmalar neticesinde Bylock kullandığı tespit edilen ve haklarında ev yöneticiliği, üniversite mesulü ve mahrem yapı içerisinde bulunduğuna dair beyanlar olan, Bank Asya Bankasında hesapları bulunan 7 şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Konya merkezli eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan gözaltına alınan 7 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.