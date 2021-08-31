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Çaldığı araçla tatile giderken yakalandı

Eskişehir'den çaldığı hafif ticari araçla İstanbul'a tatile gitmek isteyen yabancı uyruklu genç, Bursa'da yakalandı.

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Çaldığı araçla tatile giderken yakalandı

Batman’da üniversitede bilgisayar bölümü 2. sınıfında okuyan yabancı uyruklu A.A. (19), otostop yoluyla Batman’dan Eskişehir’e geldi. Eskişehir’de park halindeki bir aracın koltuğunda araç anahtarının olduğunu gören genç, araca binerek hızla uzaklaştı.

BURSA’DA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bir süre sonra aracını park ettiği yerde bulamayan sahibi, karakola giderek şikayetçi oldu. Plaka Takip Sistemi kayıtlarına göre Bursa istikametine seyir halinde olduğu öğrenilen şüpheliyi yakalamak için İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

İnegöl'e giriş yapan aracı takibe alan ekipler, şüpheliye dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. İnegöl çıkışında önü kesilerek durdurulan araçtaki şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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