Çaldıkları parayla altın alan hırsızlar yakalandı

Zeytinburnu'nda hırsızlık için girdikleri işyerinden 247 bin lira çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli polis operasyonuyla gözaltına alındı.

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Zeytinburnu, Merkezefendi Mahallesi, Mevlana Caddesi’nde bulunan A.E.G.’ye ait işyerine hırsızlık için giren 3 kişi 247 bin lira nakit parayı alarak kaçtı. İşyeri sahibinin haber vermesi üzerine polis tarafından soruşturma açıldı.

Polis yaptığı incelemede hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirlendi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görüntüleri kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 30 Eylül 2021 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda olaya karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler Şenol Y.(40), Alpaslan K.(35), ve Eyüp K.(30) sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

Şüphelilerin daha önceden de dolandırıcılık, hırsızlık, taciz gibi suçlardan polis tarafından gözaltına alındıkları ortaya çıktı.

ÇALDIKLARI PARAYLA ALTIN ZİYNET EŞYASI ALMIŞLAR

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerden Şenol Y.’nin kadın arkadaşı ile birlikte olayda çaldıkları parayla kuyumcuya giderek altın ziynet eşyası aldığı belirlendi.

Şüphelilerin kuyumcudan ziynet eşyası aldıkları anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Şenol Y. tutuklanırken, diğer şüphelilere adli kontrol hükümlerince ev hapsi cezası verildi. (DHA)