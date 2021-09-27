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Camdan fırlayıp uçuruma düştü

Bursa'da, kaza yapan kamyonun sürücüsü, camdan fırlayıp uçuruma uçtu. Sağlık ekipleri, uçurumdan çıkardığı yaralıyı hastaneye kaldırdı.

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Camdan fırlayıp uçuruma düştü

Mustafakemalpaşa ilçesinin Karapınar Mahallesi’nin içme suyu işini yapan firmaya ait kamyonun sürücüsü, tâli güzergâhtan inişte direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İçinde iki kişinin bulunduğu kamyon uçuruma düşmekten son anda kurtulurken, şarampole devrilen aracın sürücüsü Murat K., camdan fırlayarak, uçurumun kenarına düştü.

İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yardımıyla gece geç saatlerde uçurumdan çıkarılan sürücü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yanındaki yolcu Turan K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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