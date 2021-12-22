Camiden Sakal-ı Şerif çalanlardan 1’i tutuklandı

Yozgat'ta merkeze bağlı Osmanpaşa köyündeki bir camiden Sakal-ı Şerif (Hz. Muhammed'e ait saç ve sakal teli) çaldığı belirlenen 2 kişiden 1'i tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirci Sultan Türbe ve Camisi’nde bulunan Sakal-ı Şerif ve cam fanus içerisindeki kabir toprağının çalınması üzerine çalışma başlattı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmada caminin güvenlik kameraları incelenerek, şüphelilerin M.R.A. ve A.Y. olduğu tespit edildi.

2 şüpheli düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada çalınan Sakal-ı Şerif ve kabir toprağı bulundu. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.R.A. tutuklanırken, A.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

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