Can kurtarmaya koşarken canından oldu

Aksaray'da 2 aracın karıştığı trafik kazasında yaralılara yardım etmek için koşarken başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, 2 gün önce gece yarısı Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taşpazar Mahallesi istikametinden Otogar istikametine seyreden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil ile Kerziban A. (37) idaresindeki 68 KA 352 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Hatice T. (40) yaralanırken, diğer sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı. Bu sırada yoldan yaya olarak geçen Samet Hakyol (20) yaralılara yardımcı olmak için olay yerine koştu. Yaralılara müdahale ettiği sırada Samet Hakyol’a aynı istikametten gelen İbrahim Ethem Ö. (26) yönetimindeki 68 ACE 734 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Samet Hakyol otomobilin altında kalırken, bu sırada Samet Hakyol'a çarpan araca da Sinan Ö. (20) idaresindeki 68 EH 272 plakalı otomobil ile Murat Akyol (43) yönetimindeki 34 UE 0270 plakalı otomobil çarptı. 5 aracın karıştığı kazada araç altında kalan Samet Hakyol'a ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı.

YARDIM EDERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri hem Samet Hakyol'u hem de araçlardan birinde sıkışan yolcu konumundaki Hatice T.’yi (40) sıkıştıkları yerden kurtardı.

Zincirleme kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan kişilere yardımcı olmak için koşarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Samet Hakyol ise, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan 68 KA 352 plakalı araç sürücüsü Kerziban A.’nın ise 2.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Sancaktepe'de sis kazası: 10 takla atıp bariyerlere daldı