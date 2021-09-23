Can sıkıntısıyla attığı oltaya 51 kiloluk dev takıldı

Düzce Melen çayında amatör balıkçılık yapan bir kişinin oltasına yaklaşık 51 kilogram ağırlığında 1.8 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı. Üç saatlik çalışma ile sudan çıkarılan ve görenlerin fotoğraf çektirdiği yayın balığı 3 bin liraya satıldı.

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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde rafting işletmeciliği yapan Birol Tepe, can sıkıntısında Melen deresine attığı olta ile 1.8 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı. Yaklaşık 51 kilo ağırlığındaki balığı dereden 3 kişi çıkartılmasının ardından yayın balığı işletmecinin bahçesindeki havuza bırakıldı. Sosyal medya hesabından fotoğrafları ve videoları paylaşmasının ardından yoğun bir talep alan yayın balığını görenler fotoğraf çekildi. 3 saatlik çalışma ile sudan çıkarılan dev balık, 3 bin TL’ye satıldı.

“KUZUDAN DAHA BÜYÜK”

Balığı avladığı anları anlatan işletmeci Birol Tepe acemi şansı ile balığı yakaladıklarını belirterek, “Tatlı suların arasındaki en lezzetli balıktır. Kılçıksız olan nadir balıklardan birisidir. Melen çayında tutuk bunu. Çocukluğumuzdan dedelerimizden babalarımızdan bildiğimiz bir balık çeşidi. Şu anda gördüğünüz gibi bu şekilde 7 gün aç susuz yaşayabilen tek balık. Deniz balıklarını bilmiyorum. Muhteşem bir balık. Eski tabir ile derya kuzusu bunlar derler. Bu kuzudan daha da büyük. Kantara koyup tarttık. 50 kilo 800 gram ağırlığında. 1.78 boyunda. Benim boyum 1.76 santimetre hayvan maşallah benden uzun ve ciddi güreşebileceğiniz bir hayvan. Ben raftingciyim hem rehber hem işletmeciyim. Dün keyfe keder turumuzdan sonra bir olta atalık dedik. Açıkçası acemi şansı diyebiliriz. İlk vurduğunda anlamadık. İkincisinde takıldı zannettik. Üçüncüsünde alttan vurmaya başlayınca rehber kardeşlerim ile birlikte botla gidip müdahale ettik ve oltayı kenara alıp misinasını ağaca bağlayarak yaklaşık 3 saatlik bir operasyon ile bu muhteşem hayvanı tuttuk” dedi.

3 BİN TL’YE SATILDI

Dev balığı tutmanın kendilerine nasip olduğunu ifade eden Tepe, “İnşallah satın almak isteyen vatandaşlar çok var. Dünden beri inanılmaz bir talep oldu. İnşallah nasip olana vereceğiz. Normalde kilosunu 50-60 liradan satıyorlar. Biz kilosunu 50 liradan vereceğiz. Sosyal medyada paylaşmıştım. Dün tuttum büyük ilgi gördü. İnanılmaz bir ilgi oldu. Herkes nazar boncuğu gönderdi. Hatta yolda gelecek insanlar da var. Bir arkadaşımıza 3 bin liraya verdik” ifadelerini kullandı.

Balığı sosyal medyada görerek fotoğraf çekilmeye gelen vatandaşlar fotoğraf çekilirken, bölgede bulunan kedilerin ise balığa yaklaşmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. (İHA)