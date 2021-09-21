Ceren’in katili 7. kez hakim karşısında

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip, evinin önünde bıçaklayarak ölümüne neden olan ve yakalandığı esnada 2 polis memurunu yaralayan Özgür Arduç, polis memurlarının yaralanmasıyla ilgili 7’inci kez hakim karşısına çıktı.

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Ordu’da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i (20) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve çıkarıldığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç’un, yakalandığı sırada Zeki Çelik ve Haydar Değerli isimli polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın 7’nci duruşması görüldü.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya cinayet zanlısı Özgür Arduç, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Polis memurlarını kasten öldürmeye teşebbüs etmek ve kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit suçundan hakim karşısına çıkan cinayet zanlısı Özgür Arduç, mahkeme heyetinin, ‘Söylemek istediğin birşey var mı?’ sorusuna, “Söylemek istediğim bir şey yok. Sadece cezanın kesilmesini istiyorum” dedi.

Arduç’u yakalama esnasında yaralanan ve şuan halen kolunda yüzde 60 güç kaybı olan polis memuru Zeki Çelik ise söylemek istediği bir şeyin olmadığını belirterek, kararın verilmesini talep ettiğini ifade etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (İHA)