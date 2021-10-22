Cevizlibağ metrobüs durağında yoğunluk

İstanbul'da haftanın son iş günü çıkış saatlerinde toplu ulaşım araçlarında yoğunluk oluştu. Cevizlibağ metrobüs durağında yolcularının araçlara binecekleri alana güçlükle ilerlediği görüldü.

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Haftanın son iş günü çıkış saatlerinde toplu ulaşım araçlarında yoğunluk dikkat çekerken, Cevizlibağ metrobüs durağında yolcular araçlara binecekleri alana güçlükle ilerledi. Yolcular, tıka basa dolu metrobüslere binmekte zorluk çekti.

“HER GÜN SAAT FARK ETMEKSİZİN ÇOK KALABALIK OLUYOR”

Üniversite öğrencisi Reşat Doğan, “İstanbul’a yeni geldim ama böyle bir şey olamaz. Her gün saat fark etmeksizin çok kalabalık oluyor. Okula giderken de sıkışık gidiyoruz az önce de yine sıkışıktı. Bence seferlerini atması lazım ya da metroların artması lazım. Her şeyin artması lazım. Corona mesafesi iki metre ama biz bir santim bırakıyoruz. Böyle giderse vaka da artar, ölümler de artar. Bir el atılmalı bu duruma” dedi. DHA