Cezaevinden izinli çıkan mahkum evini ateşe verdi

Şanlıurfa'da cezaevinden izinli çıkan mahkum İbrahim K., girdiği bulanım sonucu oturduğu evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince dumandan etkilenen bina sakinleri tahliye edilip yangın kontrol atına alındı. Polis evini ateşe veren mahkumu gözaltına aldı.

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Yangın, Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan izinli olarak çıkan İbrahim K., ailesinin yaşadığı eve gitti.

PERDELERİ ATEŞE VERDİ

Evde kimsenin olmadığı sırada bulanıma girdiği öne sürülen İbrahim K., perdeleri ateşe verdi. Kısa sürede yangın büyüyerek tüm evi sardı. Duman ve alevlerin yükseldiğini gören komşular durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, binada yaşayanları tahliye ederek yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın evde maddi zarara yol açtı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis, evini yaktığı iddia edilen İbrahim K.’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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