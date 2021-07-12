CHP’den geçici işçiler için ‘İşsizlik ödeneği’ teklifi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından hazırlanan, “İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi”, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklife göre; 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin d fıkrası kapsamında çalıştırılan geçici işçilere, çalışma dönemlerinin sona ermesini takip eden 30 gün içinde kuruma kaydolmaları ve işsizlik ödeneği için başvuru yapmaları halinde, işsizlik ödeneği için gerekli diğer koşullar aranmaksızın, ilgili kamu idaresi ya da teşekkülü tarafından yeniden işe başlatılacakları tarihe kadar işsizlik ödeneği verilmesi istendi.

SÜREKLİ GEÇİCİ İŞÇİLER

Teklifin gerekçesinde, şu görüşlere yer verildi:

* Her ne kadar yasal tanımda ‘geçici iş' kavramları kullanılmış olsa da bu işçiler geçici değil süreklilik arz eden işlerde ve yıllardır çalıştırılmaktadır.

* İşçiler tarafından yapılan işler geçici, yani yapılmakla biten işler değil her yıl ihtiyaç duyulan ormanların bakımı ve korunması, okulların temizliği, çayların işlenmesi ve paketlenmesi, demiryollarının bakım ve onarımı, park bahçe düzenlemesi gibi işlerdir. Dolayısıyla hemen hemen aynı işçiler her yıl bu işleri yapmak üzere yeniden çağırılmaktadır.

* Bu durumda yıl içinde yılın belli bir döneminde kamuda geçici işçi olarak istihdam edilen işçi sayısının 75 bin ila 90 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir.

* Geçici işçilerin ücret ve sigorta primleri fiilen çalıştıkları dönem boyunca ödenmektedir. Geçici işçilerin çalışma dönemi sona erdiğinde işçilerin çalıştıkları kamu idaresi tarafından SGK'ya işten çıkış bildirgesi gönderilmektedir. İlgili bildirimlerde 19 numaralı işten çıkış kodu (mevsim bitimi) ve 20 numaralı işten çıkış kodu (kampanya bitimi) kullanılmakta; her iki kod da iş sözleşmesinin askıya alındığı kabul edilmektedir.

* Çalışma dönemi sonunda her ne kadar geçici işçiler için işten çıkış bildirgesi verilse de iş sözleşmesi sona ermediği askıya alındığı için geçici işçiler bu koşulu yerine getirememekte işsizlik ödeneğinden yararlanamamaktadır.

GELİRDEN MAHRUM KALANLARA ÖDENEK

Geçici işçilerin işsiz kaldıkları dönemde işsizlik ödeneği hakkından yararlandırılmamasının sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmadığı vurgulanan teklifte şu ifadelere yer verildi;

* Teklif doğrultusunda; geçici işçiler çalışma dönemlerinin sona ermesini takip eden 30 gün içinde İŞKUR'a kaydolmaları koşuluyla, 4447 sayılı Kanunun 49 ve 51. maddelerinde öngörülen iş sözleşmesinin sona ermesi, son 3 yılda 600 gün prim ve son 4 ay hizmet akdi kapsamında olma koşulları aranmaksanız işsizlik ödeneğinden yararlanabilecektir.

* Geçici işçiler her yılın belli bir döneminde işsiz kaldıkları için geçici işçilere her yıl işsiz kaldıkları dönemde işsizlik ödeneği bağlanacak, 4447 sayılı Kanunun 50. maddesinde düzenlenen işsizlik ödeneğinden yararlanma süresine ilişkin kural uygulanmayacaktır.