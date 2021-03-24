CHP’den Harp Okulları tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Altay, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) subay ve astsubay yetiştiren Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları'na giriş şartları arasında bulunan “irticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olmak” hükmü kaldırılarak yerine harp okullarına giriş için “terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen gruplara üyelik, iltisak ya da irtibatı bulunmamak” şartı getirilmesini eleştirdi. Altay şunları söyledi:

“Türk Silahlı Kuvvetleri subay astsubay yetiştiren Harp Okulları ile yüksek okullara giriş koşulları değişti. Bugün kongrede ‘Sivil Anayasa' diyen Erdoğan bu yönetmelikleri değiştirdi. Eski yönetmelikte, ‘Kendisinin, aile üyelerinin irticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olması' diye bir koşul var. Yenisinde ise, ‘Terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen gruplara üyelik, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı bulunmamalı' diyor.

Nerede irtica? ‘Terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen gruplar' Kim verecek bu kararı? Biz FETÖ'yle ilgili çekincelerimizi söylerken FETÖ'ye methiyeler diziyordunuz sonra terörist yaptınız darbeyi görünce. Bu nedir biliyor musunuz? Bu irticai faliyetlere yeşil ışık yakmaktır yeniden. Bu FETÖ'nün devlette TSK'da boşalttığı alanı yeni cemaat ve tarikatlara terk etmektir.

Bu nedir? 15 Temmuz Darbesi'nden hiç ama hiç ders alınmadığının göstergesidir, Cumhuriyetle inatlaşmaya devam, aydınlanmaya defanstır. Bu yönetmeliği biz böyle okuyoruz. Camiye, okula, kışlaya siyaset giren devletler çürür, toplumlar ayrışır. Yapma. Camiye, okula, kışlaya siyaseti sokup devleti çürütme toplumu bölme.”