CHP’li başkandan ‘üç müdürlük’ açıklaması

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi’nin CHP'li başkanı Şeniz Doğan, belediye personeli Ayşe Güven'e üç müdürlük birden vermekle eleştirildi. Sosyal medyada Şeniz Doğan hakkında organize olarak, aynı görsellerle gerçekleştirilen paylaşımların ardından Doğan, bir açıklamada bulundu.

“ASGARİ PERSONEL İLE HİZMET EDİYORUZ”



Açıklamada 2014 yılında kurulan Merkezefendi Belediyesi'nin hem nüfus hem de coğrafi sınırlar bakımından pek çok şehirden büyük olduğu belirtilerek, “Belediye gelirleri ve bütçeden alınan pay hiçbir zaman yeterli olmadı. Asgari personel ile yolumuza devam ediyoruz. Ayşe Güven'in üç müdürlük görevini birden yürütmesi konusunda ‘skandal' ifadelerini öne çıkararak kamuoyu doğrulardan uzaklaştırılmak isteniyor. Karalama kampanyası başlatıldı” ifadeleri kullanıldı.

“TEDVİREN YÜRÜTÜLEN GÖREVLERDE MAAŞ VERİLMİYOR”

Ayşe Güven'in asil kadrosunun Özel Kalem Müdürlüğü olduğu ücretini de 657 sayılı kanuna göre aldığı belirtilerek, “Tedviren yürüttüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görevleri karşılığında herhangi bir ad altında tek kuruş ücret almamaktadır. Özel Kalem Müdürü Ayşe Güven asli görevinin yanında tedviren yürüttüğü diğer iki görev için ekstra bir makam ya da menfaat sağlamadığı gibi mesai mefhumu gözetmeksizin her türlü kişisel fedakârlık ve gayret ile hizmet etmektedir” denildi.

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