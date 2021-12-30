CHP’li Bedirhanoğlu: Yıllar sonra Van’dan milletvekilleri çıkaracağız

CHP Van il örgütü, olağanüstü kongre yaparak yeni başkanını seçti. Yapılan kongrede Seracettin Bedirhanoğlu, oy çoğunluğuyla CHP'nin Van'da yeni seçilmiş il başkanı oldu. Bedirhanoğlu, "Yapılacak ilk seçimde CHP, iktidar olacak. Yıllar sonra Van'dan da milletvekilleri çıkaracağız" dedi.

Orhan BOZKURT

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Van’da CHP İl Başkanı Mehmet Kurukcu’nun 14 Haziran’da istifa etmesinin ardından CHP Genel Merkezi tarafından atanan İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, bugün gerçekleştirilen olağanüstü kongre sonucu il başkanlığına seçildi. CHP Olağanüstü İl Kongresi parti binası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kongreye CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek, İlçe Başkanları, il delegeleri ve çok sayıda partili katıldı.

BEDİRHANOĞLU, TEK ADAY OLARAK SEÇİME KATILDI

Seracettin Bedirhanoğlu'nun tek aday olarak katıldığı kongrede Divan Başkanlığını CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yönetim kurulu çalışma raporu, gelir-gider raporu okundu ve ibra edildi. Gerçekleşen kongrede salona delegeler ve partililer dışında kimse alınmadı. Divan başkanlığının oluşturulmasının ardından seçime geçildi. 54 delegeden çoğunun desteğini alan, daha önce genel merkez tarafından atanmış olan Bedirhanoğlu, CHP’nin Van’da seçilen yeni il başkanı oldu.

“YARALARIN SARILMASI İÇİN NE GEREKİYORSA ONU YAPTIK”

Seçim sonrası konuşan CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, “Ben ve 6 arkadaşım 6 ay önce bu göreve geldik. Bugüne kadar CHP Van İl Başkanlığı ‘Kurucu Heyet’ görevini üstlendik. Genel merkezimizin direktifleri doğrultusunda çalıştık. Bundan sonra partimizde kadınlar ve gençler daha belirgin olacak.

Bununla beraber 6 aya çok şey sığdırdık. 3 bine yakın üye yaptık. Üyelerimiz içinde büyük çoğunluk kadın ve gençler. Tüm ilçelerimizi gezdik. Oralardaki insanlarımıza, yapacaklarımızı anlattık. Sel felaketine maruz kalan Başkale’nin Esenyamaç ve Çaldıran’ın Osmanlı köylerine gittik. Bu köylere elimiz boş gitmedik. Yaraların sarılması için ne gerekiyorsa onu yaptık” dedi.

“DOĞU MASASI FAYDALI ÇALIŞMALAR YAPTI”

CHP Genel Merkezinin Doğu Anadolu Bölgesi’ne büyük önem verdiğini anlatan Bedirhanoğlu, “Genel merkezimiz, bölgede barış ve huzur için ciddi girişimlerde bulunuyor. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Oğuz Kaan Salıcı Kuzey Irak’a giderek Erbil, Kerkük ve Bağdat’ta bir takım temaslarda bulundu. Oranın önemli aktörleriyle görüştü. Her türlü işbirliğine açığız mesajı verdi. Bu görüşmeler bölgenizde oldukça olumlu karşılandı. CHP’nin kurduğu ‘Doğu Masası’ oldukça faydalı çalışmalar yaptı. Sorunlar ve çözüm önerileri bu masanın ana gündem maddesi oldu.

İnşallah bundan sonra yapılacak ilk seçimde iktidar olacağız. Van’dan da milletvekilleri çıkaracağız. Demokrasi, hukuk ve hürriyetleri genişleterek yeniden tesis edeceğiz. Kongremiz halkımıza, ilimize ve partimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bundan sonraki kongremizi Genel Başkanımızın katılımıyla spor salonunda yapacağız” diye konuştu.

“YAPTIĞIMIZ ANKETLER BİZE BÖLGEDE TEVECCÜH OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek de CHP’nin bölge illerinde çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirterek şöyle konuştu:

*Biz Doğu Masası olarak Sayın Genel Başkan Yardımcımız Oğuz Kaan Salıcı'nın talimatları doğrultusunda çalışmalarımız sürdürüyoruz. İl ve ilçeler gittiğimiz zaman ilçe başkanlarımıza haber veriyoruz ve çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu çalışmalarda ise daha önce ilçe başkanlarımızın erişemediği bölgelere ve kişilere gidiyoruz.

*Bu kişileri partimize davet ediyoruz. Bazı illerde 3-4 gün kalıyoruz. Bir de yanlış anlaşılan bir şey var. ‘Esnaf Masası’ ayrı ‘Doğu Masası’ ayrıdır. ‘Esnaf Masası’ bir ile gelir o ilde esnafla görüşür, sorunları dinler, esnafı selamlar ve gider.

*Ama, ‘Doğu Masası’ daha kapsamlı çalışıyor. Örneğin, ‘Doğu Masası’, Van’a geldiği zaman belki bir haftaya yakın burada kalacak. Örgütün dışında bazı insanları partiye davet edecek. Yaptığımız anketlerde bölgede bize çok ciddi bir teveccüh var. Genel Başkanımız helalleşmeden bahsetti, sonra örgütümüz yakın zamanda Kuzey Irak'a ziyaret gerçekleştirdi. Bunlar önemli adımlardır.