CHP’li vekil Bakırlıoğlu ve ailesi coronaya yakalandı

Türkiye corona risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Manisa'da her geçen gün vaka sayısı artışı devam ediyor.

TBMM'de çalışmalarından fırsat buldukça seçim bölgesinde esnaf, çiftçi ve vatandaşla biraraya gelerek sıkıntılarını dinleyen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, corona virüse yakalandığını sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.

CHP'li Bakırlıoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “Ortalarda gözükmüyorsun, bir şey mi var?” diyerek arayan dostların sayısı artınca açıklamak farz oldu. Tüm ev halkı covid pozitifiz. Her birimizin sağlık durumu gayet iyi, bu şekilde de devam eder inşallah…”

BİR ARKADAŞINDAN BULAŞMIŞ

CHP Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu, corona virüsün geçtiğimiz haftalarda seçim bölgesinde yaptığı ziyaretlerde bir arkadaşından bulaştığını ifade ederek şuanları söyledi; “3 Nisan tarihinde yaptığımız bir gezide bir arkadaşımızın covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendik. 5 Nisan tarihinde ise test yaptırdık ve testimiz negatif çıktı. Negatif çıkmasına karşın kendimizi yine karantinaya aldık. 8 Nisan Perşembe günü ise tekrar ailece test yaptırdık. Bu sefer testimiz pozitif çıktı. Şimdi evde 2 çocuğum ve eşim Aslı birlikte karantinadayız. Şuanda sağlık durumumuz iyi.”

VATANDAŞLARI UYARDI

Evinde karantina sürecine giren CHP'li Bakırlıoğlu vatandaşlara da çağrıda bulunarak, özellikle toplu alanlarda dikkatli olunması uyarısında bulundu.

CHP'li Bakarlıoğlu uyarısında şu ifadelere yer verdi; “Bir çok ziyaretlerde bulunuyoruz ve bu ziyaretlerde imkanlarımız çerçevesinde en iyi şekilde korunmaya çalışıyoruz. Ancak her ne kadar dikkat etsek de yine virüse yine de yakalandık. Vaka sayılarının çok ciddi rakamlara çıktığı bugünlerde vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Çok dikkatli olsunlar. Özellikle toplu alanlarda bir araya gelirken özellikle maske ve mesafe kuralına çok dikkat etsinler.”