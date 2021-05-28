‘Çiftçiler iflasın eşiğinde’

Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, son zamanlarda çiftçinin en çok şikayet ettiği konuların başında girdi fiyatlarındaki artışın olduğunu belirtti. Ergün, “Gübre, mazot, ilaç, tohum ve hayvancılık yapanlar için yem fiyatına yetişmek mümkün değil” dedi. Ziraat Odası Başkanı Ergün, “Çiftçinin en çok kullandığı 5 gübre çeşidinde son 1 yıldaki fiyat artışları yüzde 53 ila yüzde 87 arasında gerçekleşti. Mazot fiyatları geçen yıl 5,65 TL seviyelerindeyken bugün 7,30 TL seviyelerine kadar yükseldi. Girdi maliyetleri çiftçiyi iflasın eşiğine getirdi” diye konuştu.

ÇİFTÇİ BATMAK ÜZERE

Mazot ve gübre fiyatlarının bu şekilde artmaya devam ederse, bütün çiftçilerin batacağını ve ülkede tarımın biteceğini ileri süren Ferda Ergün, “Gübre fiyatları bu şekilde artarsa çiftçi batmaktan kurtulamaz. Çiftçi şuan gübresini alamayacak durumdadır. Millet bu zamların altında ezilir. Zirai ilaçların ve gübrelerin etken maddeleri döviz kuruna bağlı olduğu için fiyatları kur arttıkça artıyor. Her ne hikmetse kur düşünce de fiyatlar düşmüyor, yerinde kalıyor. Devlet çiftçinin girdi maliyetini düşürsün, çiftçi başının çaresine bakar. Şuan ekim zamanıdır ama gübre alamayan çiftçilerimiz var. Bu yükün altında çiftçi ezilmesin de ne yapsın?” diye konuştu.