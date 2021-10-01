Çin Başkonsolosluğu önünde eylem: Demografi değişiyor

Doğu Türkistanlı sivil toplum kuruluşları İçin İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Birlik Başkanı Hidayet Oğuzhan, "İnsanlar gözaltı merkezlerinde, toplama kamplarında organ çalma ve sistematik tecavüze maruz bırakılıyor" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sarıyar’de Doğu Türkistanlı Sivil Toplum Kuruluşları Çin İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Sloganlar atıp, pankart açan grup, konsolosluğa doğru yürümek istedi.

Polis grubun yürümesine engel olurken, yaşanan gerginlik de kısa sürede sona erdi. Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan hazırlanan basın açıklamasını okudu.

DEMOGRAFİ DEĞİŞTİRİLİYOR

Açıklamada özetle şöyle denildi:

“İnsanlar cezaevlerinde, gözaltı merkezlerinde, toplama kamplarında mahkum bırakılmaktadır. Toplama kamplarında organ çalma, sistematik tecavüz ve yasa dışı tıbbi deneylere maruz bırakılmaktadır. Dini eğitim, ibadet ve dini yaşam tamamen askıya alınmıştır. İş insanları ve varlıklı bireylerin mallarına el konulmaktadır.

İnsanlar Çinin iç bölgelerine sürgün edilmekte ve yerlerine Çinli göçmenler yerleştirilerek Doğu Türkistan’ın demografisi değiştirilmektedir. Kadınlar, Çinlilerle zorla evlendirilmektedir. Kadınlara zorunlu kürtaj uygulanmaktadır. Doğu Türkistanlı çocuklar, Çinli aileler tarafından zorla evlat edilmektedir. Bu sadece binlerce gayri insani uygulamaların birkaç tane örneğidir.”

Basın açıklamasının okunmasının ardından, gruptakiler dağıldı.