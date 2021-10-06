Cinayete teşebbüs gibi kaza, kimse anlam veremedi

Gaziantep'te 14 yaşındaki Uğur Emre Dalkılıç'a çarpan 26 yaşındaki Ahmet A. tutuklandı. Olay sırasında kafasından yaralanan ve dili boğazına kaçan ve nefes alamayan talihsiz genci tesadüfen olay yerinden geçen bir veteriner hekim yaşama döndürdü.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İddiaya göre MOBESE ve çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan olay 3 Ekim günü akşam saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu ile Vehbi Dinçerler Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. 34 BDR 422 plakalı jeep, aniden durarak Yüzme Havuzu istikametine anarya olarak gitmeye çalıştı. Bu sırada da bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Uğur Emre Dalkılıç, aracın üzerine geldiğini fark edip kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı ve kendisini bir anda yerde buldu. Jeep, kazadan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

“KAFASINI KALDIRIMA ÇARPTI, ÇENESİ KİLİTLENDİ, ENTÜBE OLDU”

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan ve kaza sırasında kafasını kaldırıma çarptığı belirlenen Uğur Emre Dalkılıç'ın dilinin boğazına kaçması ve çenesinin kilitlenmesi sonucu entübe olduğu, tesadüfen olay yerinden geçen bir veteriner hekimin çay kaşığıyla çeneyi açıp, dilini çıkardığı için nefes almasının sağlandığı görgü tanıkları tarafından belirtildi. Aracı kullandığı ileri sürülen 26 yaşındaki Ahmet A. tutuklandı.

Olaya ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, kaza sırasında aracı kullananın bir kadın olduğu iddiaları ileri sürülen yorumlar yapıldı. Talihsiz gencin babası Gaziantep Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bestami Dalkılıç ise, şunları söyledi: “Emre'nin kafa tasında 2 kırık var. Doktorların müdahalesi ile durumu ilk geldiğine göre şu anda daha iyi. Ancak, hayati tehlikesi devam ediyor. Kaza elbette olabilir. Ancak, benim anlayamadığım kazayı yapan sürücünün hemen oradan kaçması. Emre'ye hızla çarpıyor sürüklüyor ve kaçıyor. Bu hangi insanlığa sığar, ya orada kimse olmasaydı oğlumu ölüme mi terk edecekti? Olayın her yönü ile aydınlanmasını istiyoruz. Aracı sürenin bayan olduğunu da, yaşlı olduğunu da söyleyenler de oldu. Şu anda bir kişi ceza evinde. HTS kayıtları ve araçtaki svaplardan kazaya neden olan kişinin tespit edilebileceği söylendi. Benim tahminime göre kazaya neden olan kişi şu anda ceza evinde olan kişi. O da geçen hafta evlenmiş galiba. Şuanda tek isteğimiz oğlumuzun sağlığına kavuşması.”