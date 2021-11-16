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Cinnet getiren adam karısı ve baldızına kurşun yağdırdı

Batman’da cinnet getiren bir kişi, eşine ve baldızına kurşun yağdırdı.

Yayınlanma: 16:38 - 16 Kasım 2021 Güncellenme:
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Cinnet getiren adam karısı ve baldızına kurşun yağdırdı

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam Çamlıtepe Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı cinnet getiren D.D. isimli şahıs, eşine ve baldızına silahla ateş etti. 55 yaşındaki baldız S.K. olay yerinde hayatını kaybetti, saldırgan eşi M.B.’yi de ağır yaraladı.

Ağır yaralı M.B., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Saldırı sonrası sırra kadem basan saldırganın yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İHA

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