Cinnet getiren adam karısı ve baldızına kurşun yağdırdı

Batman’da cinnet getiren bir kişi, eşine ve baldızına kurşun yağdırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam Çamlıtepe Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı cinnet getiren D.D. isimli şahıs, eşine ve baldızına silahla ateş etti. 55 yaşındaki baldız S.K. olay yerinde hayatını kaybetti, saldırgan eşi M.B.’yi de ağır yaraladı.

Ağır yaralı M.B., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Saldırı sonrası sırra kadem basan saldırganın yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İHA

İlginizi Çekebilir Cinnet getiren baba oğlunu rehin aldı