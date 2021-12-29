Çoban olarak çalıştığı çiftlikte patronunu öldürdü

Hadımköy'de çoban olarak çalıştığı çiftlikte, 2 bin 500 TL maaşını alamadığı için patronunu öldürdüğü gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Türkmenistanlı Shohrat Ikramov ilk kez hakim karşısına çıktı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Hadımköy'de 27 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Türkmenistan uyruklu Shohrat Ikramov (44), çoban olarak çalıştığı çiftlikte iddiaya göre 2 bin 500 TL olan maaşını alamadığı gerekçesiyle çiftlikten aldığı tüfekle patronu Sertaş Yorga'yı vurarak öldürdü.

Patronunu öldürdükten sonra olay yerinden ayrılan Ikramov, polis ekiplerince Silivri'de yakalanarak tutuklandı. Düzenlenen iddianamede Shohrat Ikramov hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Shohrat Ikramov getirildi. Duruşmada, ölen Sertaş Yorga'nın ailesi ile tarafların avukatları hazır bulundu.

“HAYVANLARI VURACAKTIM AMA VİCDAN YAPTIM”

Mahkemede savunma yapan sanık Ikramov, ölen Setraş Yorga'nın çiftliğinde 2 bin 500 TL maaşla işe başladığını ve yaklaşık 2 ay kadar hayvanlarına baktığını söyleyerek, “Maaşımı ödemedi. Ben de tüfeği alıp satmayı düşündüm.

Hakkımda yasal işlem yapılacağını düşünüp satmaktan vazgeçtim. Ahıra dönüp silahı yerine koymak istedim. Ahıra gittiğimde hayvanları vurmayı düşündüm ama vicdan yaptım vuramadım. Oradan ayrılmayı düşündüğüm sırada Sertaş Yorga ile karşılaştık. Beni görünce silahına davrandı, bana 2 el ateş etti. Tam ateş edeceği sırada aradaki odaya atladım, beni vuramadı” ifadelerini kullandı.

“TÜFEĞİ DOĞRULTUP 3 EL ATEŞ ETTİM”

Savunmasının devamında, “Kabin gibi bir yere saklandım. Ben kapıyı açar açmaz tekrar ateş etti, kurşunlardan biri cama geldi. Ben o sırada sırtımda olan tüfeği elime aldım.

Kapının bölmesinden baktığımda tekrar ateş etti. O sırada kaçtığım için yine beni vuramadı. ‘Dışarı çık' diye bağırdı. Ateş etti tekrar. Ben de saklandığım yerden çıkmadan tüfeği doğrultup 3 el ateş ettim. Yere düştü. Hareketsizdi. Yerde yatarken bir daha ateş etmedim. Telefonu yerdeydi. Aldım ama telefonu şifreliydi açamadım” dedi.

SAVUNMASINDAKİ ÇELİŞKİLER NEDENİYLE OLAYI YENİDEN ANLATMASI İSTENDİ

Mahkeme başkanı, Ikramov'un mahkemedeki savunmasıyla emniyette verdiği savunma arasında çelişki olduğunu ifade ederek, yerde hareketsiz yatan Sertaş Yorga'ya, yerdeyken ateş edip etmediğini sordu. Sanık Ikramov, “2 el ateş etmiştim. Bir el daha da telefona ateş ettim” dedi. Mahkeme başkanı, çelişkinin giderilmediğini belirterek, sanıktan olayı baştan anlatmasını istedi.

ÇELİŞKİ GİDERİLEMEDİ

Yeniden savunma yapan Ikramov, “Kendisine 3 el ateş ettim. Nereye denk geldiğini görmedim çünkü saklanıyordum. Ateş ettikten sonra saklandığım yerden çıktım maktulün yanına geldim. Herşey olmuş” dedi. Mahkeme başkanı, çelişkinin giderilemediğini belitti. Başkan, ayrıca Ikramov'un Sulh Ceza Mahkemesindeki ifadesinin de çelişkili olduğuna kanaat getirdi.

“İKİ EVLADIM YETİM KALDI”

Ölen Sertaş Yorga'nın eşi Kader Yorga, duruşmadaki beyanında, “Olayı polislerden öğrenip olay yerine gittim. Sanıkla eşim arasında husumet olduğu konusunda bilgim yoktu. İlk zamanlar eşim, sanıktan memnundu. Sonraları ise sanığın hayvanlara zarar verdiğini ve işten çıkaracağını söyledi.

Olaydan bir hafta önce işten çıkarmıştı. Çiftliği başka bir eleman getirmişti. O gün de yeni elemanın kolu kırılmıştı. Olay günü eşimle telefonla konuştuğumda söylemişti. Doktora götürüp geri geldiğinde silahının çalındığını da komşusu Turan beye söylemiş. Sonrasında bu olay oldu. Sanıktan şikayetçiyim. İki evladım yetim kaldı. Cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, sanık Shohrat Ikramov'un, iyi Türkçe bilmemesi nedeniyle çelişkili ifadelerde bulunduğuna kanaat getirerek, bir sonraki duruşmada savunmasının tercüman eşliğinde yeniden alınmasına karar verdi.

Mevcut delil durumunu göz önünde bulunduran mahkeme, Ikramov'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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