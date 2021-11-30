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Çocukların ‘ceset’ ihbarındaki cisim ‘şamandıra’ çıktı

Sinop'ta denizde ceset olduğu iddiasıyla ihbarda bulunan iki çocuk, polisi harekete geçirdi. Bölgeye ulaşan ekiplerce yapılan incelemede ceset sanılan cismin şamandıra olduğu tespit edildi.

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Çocukların ‘ceset’ ihbarındaki cisim ‘şamandıra’ çıktı

Kentte bisikletleriyle gezmek için Denizler mevkisinde sahile inen 15 yaşındaki iki çocuk, akşam saatlerinde denizde gördükleri cismin ceset olabileceği ihtimali üzerine polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Fırtına nedeniyle denize giremeyen ve dürbünle su yüzeyinde inceleme yapan sualtı ekibi, ceset sanılan cismin şamandıra olduğunu tespit etti.

İhbarda bulunan çocuklardan biri, “Gezmek için sahile gelmiştik. Ondan sonra denizde ceset gibi bir şey gördük. Arkadaşımızı aradık söyledik, sonra polislere haber verdik. Polisler geldi ve olayı çözdüler. Ceset sandığımız cismin, şamandıra olduğunu öğrendik” dedi. DHA

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