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Çöpte bulup bileğine taktığı kelepçeyi itfaiyeciler keserek çıkardı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ismi öğrenilemeyen çocuk, çöpte bulduğu kelepçeyi bileğine taktı. Eve gelen çocuğun ailesinin de çıkaramadığı kelepçe, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek alındı.

Yayınlanma: 17:35 - 18 Eylül 2021 Güncellenme:
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Çöpte bulup bileğine taktığı kelepçeyi itfaiyeciler keserek çıkardı

Nusaybin’e bağlı Yeşilkent Mahallesinde erkek çocuğu, çöpte bulduğu kelepçeyi bileğine taktı. Bileğinde kelepçe takılı olarak eve giden çocuğu gören ailesi ise şaşırdı.

Çocuğun bileğinden tüm uğraşlara rağmen kelepçeyi çıkaramayan aile, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Nusaybin itfaiyesine giderek, yardım istedi.

Burada arama-kurtarma ekipleri, elektrikli kesiciyle çocuğun bileğindeki kelepçeyi keserek çıkardı.

Aile, çocuğun yara almamasına sevinerek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. DHA

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