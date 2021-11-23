Corona olan kardeşi için kente geri döndü, kendisi Covid-19’dan öldü

Zonguldak'ta kardeşi İsmail Ulubay'ın (49) Covid-19 tedavisi gördüğünü öğrenip, misafirliğe gittiği İstanbul'dan kente geri dönen Bülent Ulubay (69), corona virüsüne yakalanıp hayatını kaybetti.

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Eski Zonguldak Belediyesi Meclis üyesi İsmail Ulubay, 9 Kasım’da corona virüsüne yakalandı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ulubay, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.

Bülent Ulubay da kardeşinin corona virüsüne yakalandığını öğrenince misafir olarak gittiği İstanbul’dan Zonguldak’a geri döndü. Burada kardeşi gibi Covid-19’a yakalanan Ulubay da sağlık durumu kötüleşince yoğun bakıma alındı.

Bu süreçte ağabey-kardeş entübe edildi. 17 yıl boyunca Terakki Mahallesi’nin muhtarlığını yapan, evli ve 2 çocuk Bülent Ulubay, dün akşam hayatını kaybetti. Ulubay için Ontemmuz Mahallesi’nde cenaze namazı kılındı. Bülent Ulubay, aile mezarlığında toprağa verildi.

Terakki Mahallesi’nin muhtarı Ferit Arslantürk, mahallelerine uzun yıllar hizmet eden değerli birini kaybettiklerini belirterek, “İlk olarak kardeşi İsmail Ulubay corona virüsüne yakalandı. O tedavi olduğu sırada Bülent ağabey hastalığı duyunca Zonguldak’a geldi. O da corona virüsüne yakalanınca ağabey ve kardeş aynı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Maalesef Bülent ağabeyimizi kaybettik. Mahallemize önemli hizmetler eden, önemli bir insandı. Ailesine sabırlar diliyorum” dedi. DHA

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