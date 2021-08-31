Corona servisinde yatan hastaları soydular

Şanlıurfa'da corona virüs hastalarının yattığı servise giren kişi ya da kişiler, hasta ve hasta yakınlarının cep telefonlarını çaldı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. İddiaya göre corona hastalarının yattığı servise giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hasta ve hasta yakınlarına ait 5 adet cep telefonunu çaldı. Cep telefonlarının çalındığını fark eden vatandaşlar hastane yönetimi ile polise haber verdi. Hastaneye giden polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)