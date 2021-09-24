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Corona virüsü vakaları artınca köy karantinaya alındı

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı 45 nüfuslu Esenköy, artan corona virüsü vakalarının ardından karantinaya alınırken, jandarma ekiplerince köy giriş-çıkışları güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

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Corona virüsü vakaları artınca köy karantinaya alındı

Yenipazar ilçesine bağlı Esenler köyünde görülen belirtiler üzerine 8 kişiye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Yenipazar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, temaslı sayısının yüksek olması nedeniyle karantina kararı aldı.

Jandarma ekipleri karantina kararının ardından köye giriş ve çıkışları güvenlik şeridi çekerek kapattı.

Karantinadakilerin ihtiyaçlarının Yenipazar Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı belirtildi. DHA

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