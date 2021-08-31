Corona virüsü vakalarının arttığı iki mahalle karantinaya alındı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki mahalle, corona virüsü vakalarının artış göstermesi üzerine karantinaya alındı.
Dargeçit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla ilçeye bağlı kırsal Sümer ve Kılavuz mahalleleri, corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.
Kararda, karantina süresince mahallelere giriş ve çıkışların jandarma tarafından kapatılarak, zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanacağı, karantina kurallarına uymayanlara ise cezai işlem uygulanacağı ifade edildi. DHA