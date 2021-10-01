Çukura düşüp ölen üniversiteli Ali son yolculuğuna uğurlandı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesinde, yemekhane inşaatı için açılan çukura 7 metre yükseklikten düşüp yaşamını yitiren diş hekimliği öğrencisi Ali Sinan Cirit'in (19) cenazesi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, geçen çarşamba akşamı SDÜ’nün doğu yerleşkesinde meydana geldi. Yerleşkenin içinden konakladığı yurduna giden Ali Sinan Cirit, iddiaya göre, dengesini kaybederek, 7 metre yükseklikten beton atmak için açılan çukura düştü.

Dün saat 07.30 sıralarında inşaata gelen işçilerden biri, yerde hareketsiz yatan Cirit’i görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Cirit’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Sinan Cirit’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Sinan Cirit’in cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine götürüldü.

Cirit’in cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları içerisinde karşılandı. Ali Sinan Cirit için cenaze töreni düzenlendi. Dinar Santral Mahallesinde ikamet eden baba Mehmet Emin Cirit’in evinin önüne getirilen cenaze için ailesi, sınıf arkadaşları ve sevenlerinden helallik alındı. Cirit’in cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Dinar Asri Mezarlık’ta gözyaşları arasında toprağa verildi.