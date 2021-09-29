Haberler - Günün İçinden

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’dan döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı baş başa görüşmenin ardından yurda döndü.

Yayınlanma: 19:18 - 29 Eylül 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’dan döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile Soçi’de Boçarov Ruçey Devlet Başkanlığı Resmi Konutu’nda gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından Ankara Esenboğa Havalimanı’na döndü.

Erdoğan’ı günü birlik ziyareti dönüşünde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve devlet erkanı karşıladı. DHA

Putin'den Erdoğan'a corona aşısı önerisi İlginizi Çekebilir Putin'den Erdoğan'a corona aşısı önerisi Davutoğlu, Rusya ziyaretiyle ilgili Erdoğan'a seslendi: Uyarıyorum! İlginizi Çekebilir Davutoğlu, Rusya ziyaretiyle ilgili Erdoğan'a seslendi: Uyarıyorum!
Ahmet Davutoğlu Ankara Corona Cumhurbaşkanı Putin Recep Tayyip Erdoğan Rusya Sanayi Vasip Şahin Vladimir Putin