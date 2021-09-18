Cumhurbaşkanlığı’ndan yabancı yatırımcı reklamı

Türkiye'nin yabancı yatırımcı çekmesi için ekonomiye güvenin tesis edilmesi gerektiği ifade edilirken, reklam filmi adımı geldi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin hazırladığı film BBC, Bloomberg gibi uluslararası mecralarda yayınlandı. “Türkiye, tecrübeli ortağınız” mesajı dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi aracılığıyla uluslararası medyada yayınladığı yatırımcıya yönelik reklamları dikkat çekti.

Bir yelkenli tekne hikâyesi üzerinden yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet eden söz konusu reklam filmi, son günlerde BBC, Bloomberg, CNN ve Euronews gibi uluslararası kanallarda yayınlanıyor.

Filmin sonunda ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi logosu beliriyor. Yabancı kanalların çok izlenen programlarının sonrasında yayınlanan reklam filmi, “Türkiye, tecrübeli ortağınız” mesajıyla bitiyor.

‘SAĞLAM YOL ARKADAŞI’ BENZETMESİ

Filmin metni ise şöyle:

“İyi bir yatırım yolculuk yapmak gibidir. O yolculuğa sağlam bir yol arkadaşıyla çıkmak gerekir. Seninle birlikte mücadele eden, gücüyle fark yaratan, elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir yol arkadaşı. Tam yol ilerleyebilmen için tecrübesini konuşturan, her zorluğa göğüs geren, yeni fırsat yolları gösterebilen bir yol arkadaşı.

Türkiye yıllara dayanan yatırım tecrübesiyle yol arkadaşınız olmaya hazır. Siz de hazırsanız, gelin birlikte yol alalım, yatırım hedeflerinize birlikte ulaşalım.”

TURKEY DEĞİL, TÜRKİYE

İngilizce olarak hazırlanan reklam filminde “Turkey” yerine “Türkiye” yazılmasının tercih edilmesi de bir diğer dikkat çeken unsur oldu.

Turkey yerine Türkiye yazımı ilk kez 2019'da gerçekleşen yerli otomobil TOGG'un tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; “Made in Turkey değil, Türkiye” şeklinde düzeltilmesiyle başlamıştı.