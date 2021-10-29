Cumhuriyet Bayramı Vatan Caddesi’nde coşkuyla kutlandı

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Vatan Caddesi'nde düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunurken, vatandaşlar kutlamalara yoğun ilgi gösterdi.

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümünde İstanbul’da kutlamaların adresi her sene olduğu gibi Fatih'teki Vatan Caddesi oldu. Vatan Caddesi'nde düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, askeri ve siyasi protokol, çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yeni ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu vatandaşları selamlayarak, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Türk bayrağı göndere çekildi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okundu. Özel harekat polisleri helikopterle geçiş yaparken, öğretmenlerden oluşan koro şarkılar söyledi. İstanbul genelinde yapılan şiir yarışmasında birinci olan öğrenci şiiri okurken, Üsküdar Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu öğrencileri ise Kafkas oyunları gösterisi yaptı. Tören sırasında emniyet güçleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.