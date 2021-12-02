Deniz Gezmiş paylaşımı nedeniyle yargılanan ADD Başkanı beraat etti

Sosyal medya hesabından 6 Mayıs'ta Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm yıl dönümü nedeniyle paylaşım yapan Samsun ADD Şube Başkanı Işık Özkefeli, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yargı önüne çıktı. Özkefeli, paylaşımlarında suç ve suç unsuru bulunmadığı için beraat etti.

İsmail AKDUMAN

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Samsun ADD Şube Başkanı Işık Özkefeli, 6 Mayıs 1972'de idam edilerek öldürülen Deniz Gezmiş'in ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından;

“Vatan sevdaları tam bağımsız Türkiye idealleri Antiemperyalist oluşları nedeni ile suçlu idiler! Yaşasın tam bağımsız Türkiye ve bu yolda mücadele edenler. Üç fidan. Üç cesur yürek. 6 Mayıs 1972’de katledişlerinin 49. yılında saygı ile anıyoruz. Deniz Gezmiş̧, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan” diye yazdı. Benzer iki paylaşım daha yapan Özkefeli hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütünü övme ve terör propagandası yapmak suçundan 24 Mayıs’ta soruşturma açtı.

“ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE İLE TERÖR AYNI KEFEYE KONULAMAZ”

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Özkefeli'ye, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş ile çeşitli illerden gelen çok sayıda ADD temsilcisi destek verdi. Duruşmada sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda terör örgütü adının veya sembolünün bulunmadığını söyleyen Özkefeli, “Atatürkçü düşünce ile terör örgütleri aynı kefeye konulamaz” diyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Özkefeli'nin Deniz Gezmiş paylaşımlarında suç ve suç unsuru bulunmadığını belirterek beraatine karar verdi.

“ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE YARGILANAMAZ”

Duruşma çıkışında açıklama yapan ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yıllar önce Samsun'dan tam bağımsızlık yürüyüşü başlattıklarını belirterek, “Atatürk ilke ve düşüncelerinin yargılanamayacağı 53 yıl sonra tekrar bağımsız Türk mahkemeleri tarafından tescillendi. Deniz Gezmiş ve arkadaşları buradan tam bağımsız Türkiye yürüyüşü yaptılar. 20. kilometrede durduruldular, o geceyi karakolda geçerdiler.

31 ekim sabahı mahkemede aynen şunu söylediler, ‘Sayın hakim, siz burada 24 genci değil. Atatürk’ü ve onun ilkelerini yargılıyorsunuz’ hakim bey kürsüde kalemi bıraktı, ‘Ne bugün ne de bugünden sonra hiç bir Türk hakimi Atatürk ve onun ilkelerini yargılamayacaktır, yargılayamaz’ dedi. Serbest bıraktı ve yürüyüş devam etti. Bugün de yine Atatürkçü düşüncenin yargılanamayacağı tescil edildi” diye konuştu.

“ATATÜRKÇÜLERE ATILAN BU ÇAMUR TUTMAZ”

Kendisine destek verenlere teşekkür eden ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli ise, “Biz yıllardır Atatürk ilke ve devrimlerinin ödünsüz takipçisi yılmaz savunucusu olduk. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Biz, bize önderlik edenleri, tarihi figürleri, Denizleri de anmaya devam edeceğiz. Atatürkçü olmak bir onurdur. Yaşasın Atatürkçü düşünce. Biz Mustafa Kemal’in askerleriz. Atatürkçülere atılan bu çamur tutmaz. Bizden terörist çıkmaz. Bizler tam bağımsız Türkiye için mücadele eden Atatürkçüleriz” ifadelerini kullandı.

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