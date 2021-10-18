Denizli’de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Denizli'de, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün kent merkezinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 kişi saklandıkları hücre evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda, dijital veriler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA