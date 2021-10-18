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Denizli’de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Denizli'de, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Denizli’de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün kent merkezinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 kişi saklandıkları hücre evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda, dijital veriler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA

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