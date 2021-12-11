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Denizli’de işçi midibüsü devrildi: 12 yaralı

Denizli'nin Kale ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarına devrilen tarım işçilerinin midibüsünde 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

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Denizli’de işçi midibüsü devrildi: 12 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Denizli-Muğla karayolu Kale ilçesi çıkışında meydana geldi. Muğla’ya tarım işçilerini götüren Dündar Taylan’ın kullandığı 41 AIS 045 plakalı midibüs, Kızılcapınar mevkisinde kontrolden çıkıp, yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hemen midibüs içindekileri çıkardı. Kazada yaralanan 3’ü çocuk 12 kişi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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