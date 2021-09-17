Depoya baskın düzenleyen polis, yaklaşık 1 ton eroin asiti ele geçirdi

İstanbul’da uyuşturucu tacirleriyle mücadele eden polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda yaklaşık 1 ton “Asetik anhidrit” ele geçirdi. Eroin yapımında kullanılan kimyasalla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Eylül’de Esenyurt’ta gerçekleştirildi. Bir depoda uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal bulunduğunu belirleyen ekipler, adrese baskın düzenledi.

İçeriye giren narkotik polisleri bidonlar içerisinde 893 kilo 900 gram asetik anhidrit ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Ü.K. ve M.A.K. hakkında, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan işlem yapıldı. İki şüpheli de adliyeye gönderildi.