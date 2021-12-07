DEVA Partisi Aydın İl Başkanı istifa etti

DEVA Partisi ile tutum ve davranış ayrılığı yaşadığını belirten DEVA Partisi Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker, sosyal medyadan yapığı paylaşımla hem parti üyeliği hem de İl Başkanlığı’ndan istifa ettiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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DEVA Partisi Aydın Kurucu İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Son güncel gelişmeler dahilinde temel değerlerde parti ile tutum ve siyasetten ayrışmamın derinleşmesi nedenleriyle DEVA partisi üyeliği ve Aydın İl Başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. Bu süreçte yanımda olan teşkilat arkadaşlarıma ve tüm hemşerilerime teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANLIĞINDAN TEŞEKKÜR

Erürker'in yaptığı bu paylaşımdan hemen sonra DEVA Partisi Aydın İl Başkanlığı'ndan, “İl Başkanımız Hakan Çağlar Erürker'e gece, gündüz büyük bir gayretle çalışmasından ve bu zamana kadar Aydın İl Teşkilatına verdiği büyük emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz” paylaşımı yapıldı.

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