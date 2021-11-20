Devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen odun yüklü traktörün altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

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Yusuf Ödün (55) yönetimindeki odun yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada traktör sürücüsü Ödün ve yolcu konumunda oğlu Erdem Ödün (28) devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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