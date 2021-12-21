Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç köprüden uçtu! 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde etkili olan kar yağışı trafik kazalarına neden oldu. Kontrolden çıkan hafif ticari araç köprüden uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, kaza ilçeye bağlı Mahmatlı köy yolu üzerinde meydana geldi. Recep İ. yönetimindeki hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkararak köprüden aşağı uçtu.

Kazayı gören diğer sürücüler jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini arayarak haber verdi. Kısa sürede kaza yerine giden Belediye İtfaiye ekipleri sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan yaralı şahsı sıkıştığı yerden çıkardı.

Meydana gelen trafik kazasında sürücü Recep İ. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Demet İ. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA

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