Diyanet İşleri Başkanı: Cezaevlerinde hafız olanların sayısı artıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hapishanelerde, cezaevlerinde vaizlerimiz hizmet veriyor. Cezaevlerinde görev yapan vaizlerimiz ve rehberlerimiz onlara hizmet veriyor. Daha dün Konya Cezaevi'nde 2 mahkum bizim manevi rehberlerimizin önünde hafızlıklarını bitirdiler ve başkan yardımcımızı gönderdim ve orada hafızlık merasimi yaptık. Cezaevlerinde hafız olanların sayısı artıyor" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hayırseverler tarafından yapılacak Gençlik Merkezi’nin temel atma törenine ve Türkiye Diyanet Vakfı Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun açılışına katıldı.

Programlarda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a Gaziantep Valisi Davut Gül, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, kurum müdürleri ve öğrenciler eşlik etti.

Temel atma töreninde konuşan Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ülkenin her noktasında ve kademesinde hizmet verdiğini dile getirerek, cezaevlerinde dahi vaizlik ve Kur’an-ı Kerim eğitimi verildiğini kaydetti.

“CEZAEVLERİNDE HAFIZ OLANLARIN SAYISI ARTIYOR”

Cezaevlerindeki hafız sayısının her geçen gün arttığını aktaran Erbaş, şunları söyledi:

* Hapishanelerde, cezaevlerinde vaizlerimiz hizmet veriyor. Cezaevlerinde görev yapan vaizlerimiz ve rehberlerimiz onlara hizmet veriyor.

* Daha dün Konya Cezaevi’nde 2 mahkum bizim manevi rehberlerimizin önünde hafızlıklarını bitirdiler ve başkan yardımcımızı gönderdim ve orada hafızlık merasimi yaptık.

* Cezaevlerinde hafız olanların sayısı artıyor. Ankara Sincan Cezaevi’nde ben kendim hafızlık merasimine katıldım.

* Manevi rehberlerimizin önderliğinde Ankara Sincan Cezaevi’nde 5 kadar kardeşimizin 2’si hafızlığını bitirdi. Bu geçen yıl oldu. Diğerleri de devam ediyordu. Umarım devam ediyorlardır ve belki de sayıları artmıştır. DHA