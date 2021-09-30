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Diyarbakır’da iki aile arasında bıçaklı kavga: 5’i ağır 6 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi iki ailenin bireyleri arasında çıkan kavgada, 5'i ağır 6 kişi bıçakla yaralandı.

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Diyarbakır’da iki aile arasında bıçaklı kavga: 5’i ağır 6 yaralı

Silvan ilçesi Tekel Mahallesi’nde Karsu ile Memiş ailelerinin bireyleri arasında saat 16.30 sıralarında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada Toprak K., Serdar K., Hidayet M., Mahsun M., Kerem M. ve Mehmet M. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede geniş çaplı önlem alırken, yaralılar ambulanslarla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Serdar K. ile Hidayet, M., Kerem ve Mehmet M. Diyarbakır merkezdeki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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