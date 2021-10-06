Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonu

Diyarbakır'da 6-8 Ekim terör olaylarının yıl dönümü bahanesiyle eylem hazırlığında olan PKK/KCK'lılara yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, istihbarat birimleri ve özel harekat timleri, kent merkezi ile Silvan ilçesinde PKK/KCK örgüt mensuplarının 6-8 Ekim terör olaylarının yıl dönümünü bahane ederek eylem yapacakları bilgisi üzerine harekete geçti.

Sabah erken saatlerde operasyon için düğmeye basan güvenlik güçleri, kent merkezi ile Silvan ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

13 şüpheliyi gözaltına alan güvenlik güçleri, aramalarda dijital ve örgütsel dokümanlar ele geçirdi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülürken, adreslerinde bulunmayan bazı kişilerin yakalanması için operasyon sürüyor. (DHA)