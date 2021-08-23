Doğdukları mahalleye 3,5 metrelik Atatürk heykeli yaptırdılar

Almanya'da yaşayan gurbetçi iş insanı Fatoş Akça ile Süleyman Görgülü, doğdukları Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Burunören mahallesine 3,5 metrelik Atatürk heykeli yaptırdı.

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Almanya’da yaşayan iş insanı Fatoş Akça ile Süleyman Görgülü, doğdukları Sarıoğlan’ın Burunören mahallesine Atatürk heykeli yaptırmaya karar verdi.

Bunun için kente gelen Akça ve Görgülü, 3,5 metre boyunda Atatürk heykeli yaptırdı. Yaklaşık 250 bin lira maliyetle yaptırılan Atatürk heykeli, düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan iş insanı Fatoş Akça, ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelini mahallelerine kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

BÜYÜK MİNNET DUYUDUKLARINI SÖYLEDİ

Burunörenli olan Organizasyon Komitesi Başkanı Cihan Korkmaz ise köy halkı olarak Atatürk’e büyük bir minnet duyduklarını belirtti.

Korkmaz, Demokratik, laik ve üniter bir yönetimden yana olan, Ata’sının devrim ve ilkelerine sahip çıkan Burunören halkı, ona olan minnet ve saygısını belirtmek için 3,5 metre boyundaki anıt heykeli tüm masrafları iş insanı Fatoş Akça ve Süleyman Görgülü tarafından karşılanarak bu şirin köye dikilmiştir dedi. DHA

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