Doktora kolonya şişeli saldırı

Mardin'de özel bir hastanede M.A., annesine yanlış ilaç verdiğini öne sürdüğü Dr. Bayram Yıldız'ı, başına kolonya şişesiyle vurup yaraladı.

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Kentteki özel bir hastaneye giden M.A., daha önce tedavi için getirdiği annesine yanlış ilaç verildiği iddia ederek, muayeneyi yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Bayram Yıldız ile görüşmek istediğini söyledi.

Başhekim ile de görüşen M.A. daha sonra hastanenin müdür odasındaki Dr. Yıldız’ın yanına gitti. M.A. burada, kolonya şişesini alıp Yıldızın başına vurdu. M.A., güvenlik görevlileri ve diğer çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Tedaviye alınan Dr. Yıldız’ın şikayeti üzerine M.A. gözaltına alındı.

Yasal sürecin takipçisi olacağını belirten Bayram Yıldız, “Poliklinik bitişi, daha önce takip ettiğim ve tedavi ettiğim bir hasta yakını ‘yanlış tedavi’ uyguladığımı söyleyerek, gergin bir şekilde bana geldi. Gereken izahatları yapmama rağmen, yapılan tedavinin yanlış olduğunu söyledi. Ben de kendilerine bunu şikayet edebileceklerini söyledim ama gerginliği uzatıp, bana saldırdılar. Kolonya şişesini kafama vurdu. Yaralanma oldu. Bizim işimiz; hastalarımızı tedavi etmek, kimseye herhangi bir kastımız olmuyor ama bazen bu tür hadiseler yaşanabiliyor. Hayati tehlikeler de oluşturabiliyor” dedi.

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