DP’li Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Afyonkarahisar İscehisar ilçesinin Demokrat Partili Belediye Başkanı Ahmet Şahin partisinden istifa etti. İstifasına ilişkin açıklama yapan Başkan Şahin, "Geride bıraktığımız süreç içerisinde seçim vaatlerimi gerçekleştirebilmem için yaptığım tüm çalışmalarda yalnız bırakıldığım bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

Müslüm EVCİ

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31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Demokrat Parti'den İsçehisar Belediye Başkanı seçilen Ahmet Şahin partisinden istifa ettiğini duyurdu.

“ÇALIŞMALARIMDA YALNIZ BIRAKILDIM”

İstifasına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Şahin, çalışmalarında yalnız bırakıldığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği üzere 31 Mart 2019 seçimlerinde İscehisar halkımızın teveccühleri ile İscehisar Belediye Başkanı olarak seçilmiştim. Geride bıraktığımız süreç içerisinde seçim vaatlerimi gerçekleştirebilmem için yaptığım tüm çalışmalarda yalnız bırakıldığım bir gerçektir. İscehisar ve İscehisar halkı her zaman en iyi hizmete layıktır. Hem halkıma verdiğim sözlerimi yerine getirebilmek, hem de İscehisar'ıma daha iyi hizmet edebilmek amacıyla üyesi bulunduğum Demokrat Parti'den istifa ediyorum. İstifam ile ilgili işlemler 29 Eylül 2021 tarihinde resmi makamlar nezdinde yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederim”

KOLTUĞU AKP’Lİ BAŞKANDAN DEVRALMIŞTI

İsçehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Belediye Başkanlık koltuğunu AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Çibik’ten devralmıştı.